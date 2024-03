ITM Power: Die Entscheidung

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Entscheidung über die Zukunft von ITM Power an den Börsen dürfte nun nahen, meinen Beobachter. Denn die Briten haben in der vergangenen Woche den Abwärstrend nicht mehr ad acta legen können. Trotz des Wochenplus von gut 2 % fehlt der Nachweis darüber, dass es nun schnell wieder aufwärts gehen kann.

ITM Power: Die Wette

Vor einigen Wochen hatte ITM Power relativ im Vergleich zu den Erwartungen am Markt mit guten Halbjahreszahlen geglänzt. Die Umsätze passten mit den Erwartungen zusammen. Die Nettoverluste waren sogar geringer als gedacht.

Seither gibt es keine neuen Meldungen. Es bietet sich fast eine Wette an: Auch in der neuen Woche wird nicht viel kommen. Neue Projekte oder Aufträge scheinen nicht in Sicht, so jedenfalls zeigt es auch die Gerüchteküche (nicht) an.

Die Kurse könnten demnach in den kommenden Wochen indes von technischen Analysten unter Druck gesetzt werden. Denn noch immer fehlen derzeit zwar nur -2,4 % zum GD100. Der GD200 ist mittlerweile aber schon satte -18,6 % entfernt.

