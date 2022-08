ITM Power: Drama!

ITM Power hat am Freitag einen dramatischen Abfall erlebt. Die Aktie verlor gleich -6,7 %. Die Notierungen sind in einem Rutsch unter die Marke von 2,50 Euro gefallen und somit wieder deutlich im Abwärtsmodus. Die Bilanz der vergangenen fünf Handelstage ist erschreckend. Der Titel musste in einer Woche einen Abschlag in Höhe von -16 % hinnehmen. Immerhin liegt die Aktie… Hier weiterlesen