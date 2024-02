ITM Power: Der Donnerschlag!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für ein Auftakt in der neuen Woche, den die Briten von ITM Power schon wieder feierten. Die Aktie lief um mehr als 11 % nach oben. Damit hätten wohl die wenigsten Investoren gerechnet – sie sind bei einer Aktie investiert, die sich auf den Weg in Richtung von 1 Euro aufmacht. Mittlerweile schiebt sich auch der Marktwert wieder in Richtung von 500 Millionen Euro. Das wäre wichtig!

ITM Power: Plötzlich interessant

Das Unternehmen wird am Finanzmarkt plötzlich wieder interessant. Der Titel hat Halbjahreszahlen abgeliefert, die den Erwartungen entsprachen oder diese sogar etwas übertrafen. Das ist in der Branche recht selten geworden. Bei einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro würde der Titel sogar für größere Investoren wieder interessant. Die verweigern in der Regel Unternehmen mit einer Market-Cap von weniger als 500 Millionen die Aufmerksamkeit. Entscheidend wird nun sein, dass auch die Charttechniker die Chance sehen, 1 Euro wieder anzugreifen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 05.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...