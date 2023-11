ITM Power: Derzeit traurig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM ist zuletzt deutlich schwächer geworden. Auch am Freitag ging es für den Titel noch einmal abwärts. Die Notierungen verloren zwar nur 0,2 %. Das Wochenergebnis bleibt mit nunmehr -9,2 % allerdings sehr angeschlagen. Die Aktie hat auf diese Weise den tiefsten Punkt der vergangenen drei Jahre – also aus diesem Jahrzehnt – erreicht. Das Unternehmen selbst kann nicht mit wirtschaftlichen neuen Nachrichten oder Gegebenheiten gegensteuern. Alles sieht danach aus, als sollte ITM Power in den kommenden Wochen vor einer zähen Entwicklung stehen.

Keine Termine mehr angekündigt

Nach den jüngsten Zahlen sind auch keine neuen Termine mehr angekündigt. Das bedeutet, ITM Power hat derzeit charttechnisch betrachtet keinerlei Impulse mehr, die geltend gemacht werden könnten. Nach unten gibt es keine Untergrenzen, die halten sollten. Der...