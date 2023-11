ITM Power: Brisant!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power wehrt sich an den Aktienmärkten offenbar verzweifelt gegen den massiven Abwärtstrend. Am Freitag ging es noch einmal um 0,9 % nach oben. Ist dies das letzte Pfeifen – oder behalten Analysten Recht, die dem Unternehmen ein brisantes Kursziel zuschreiben? Das soll um 106,6 % höher liegen als die Notierungen, so die Zusammenfassung auf Marketscreener.

Was in den kommenden Wochen für ITM Power (nicht) passiert

Weitgehend auszuschließen ist, dass ITM Power noch einmal neue Informationen an den Markt geben kann und wird. Die Briten haben die nächste Zahlenpräsentation erst am 29. Januar 2024. Bis dahin müsste es noch Aufträge, Kooperationen oder dergleichen geben. Die Nachrichtenlage ist aber überschaubar. Daher kommt wohl wenig!

Dennoch: Es ist spannend, die Aktie zu beobachten. Immerhin hat der Wert nun mit 0,61 Euro...