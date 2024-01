Die ITM Power-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Itm Power abgegeben. Es gab 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten lag bei 200 GBP, was einer potenziellen Kurssteigerung von 329,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment für Itm Power wurde zuletzt von positiven Meinungen in den sozialen Medien geprägt. Allerdings waren in den vergangenen Tagen auch negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität sowie eine negative Stimmungsänderung für Itm Power. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die weichen Faktoren.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance erzielte Itm Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -44,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die um 3,07 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Itm Power mit 50,41 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.