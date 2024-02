ITM Power: Alarm!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Alarm bei all denjenigen, die sich bis dato aus Gründen nicht um den britischen Wasserstoff-Titel von ITM Power gekümmert haben. Die Briten haben am Montag einen Gewinn von fast 9 % in den ersten Stunden bis zur Mittagspause geschafft. Das wiederum führte den Kurs bis auf 0,80 Euro nach vorne. Die Aktie zeigt sich in bestechender Form – kurzfristig. Denn schon in der Woche zuvor war der Kurs von ITM Power um fast 30 % nach oben geklettert.

ITM Power: Es sind die Zahlen

Auch am Montag war nicht mehr ersichtlich, dass es andere Gründe aus dem Unternehmen heraus geben würde als die jüngst präsentierten Zahlen. ITM Power hatte mit den Halbjahreszahlen immerhin bestätigt, dass die Prognosen im bislang laufenden Geschäftsjahr gehalten werden. Das ist ein gutes Zeichen. Denn das schafft in dieser Branche bis dato kaum ein Unternehmen. Plug Power etwa verpasst fast regelmäßig die eigenen Umsatzziele. Nel Asa ist in der Ergebnis-Entwicklung deutlich schwächer als das, was das Unternehmen selbst erwarten ließ.

ITM Power dagegen hat eine andere Schwäche: Die Entwicklung ist recht bescheiden, was die Höhe des Umsatzes, also den impact auf dem Markt betrifft. Derzeit müssen die Märkte davon ausgehen, dass ITM Power am Ende „nur“ 21,5 Millionen Euro Umsatz im laufenden Jahr erwirtschaften wird. Im kommenden Jahr soll alles besser werden. Der Umsatz wird auf ein Volumen von ca. 61,3 Millionen Euro geschätzt. Die Verluste im laufenden Jahr sehen die Börsen noch bei ca. -55 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll der Verlust auf „nur“ noch -45 Millionen Euro sinken.

Unter dem Strich also bleibt es dabei, dass auch ITM Power ein hoffnungsvoller Wert ist – „Hoffnung“ aber haben auch die Analysten. Die erwarten noch einen mittleren Kursanstieg von gut 62 %!

