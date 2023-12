ITM Power: Alarm!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat ein weiteres negatives Zeichen am Markt hinterlassen. Der Wert verlor am Donnerstag lediglich etwa -0,8 %. Dennoch ist die Aktie nun in einer neuen Zone angekommen. Der Titel hat den Kurs von

ITM Power hat ein weiteres negatives Zeichen am Markt hinterlassen. Der Wert verlor am Donnerstag lediglich etwa -0,8 %. Dennoch ist die Aktie nun in einer neuen Zone angekommen. Der Titel hat den Kurs von

[...] Hier weiterlesen