ITM Power-Aktie: Das wird weniger!

Das Interesse an der ITM Power ist wieder geringer geworden. Die Briten haben am Donnerstag mit dem Plus von gut 2 % zwar wieder Boden unter den Füßen gewonnen – aber dennoch verharrt der Titel mittlerweile auf seinem vergleichsweise schwachen Niveau. ITM Power hat in den vergangenen fünf Tagen schon wieder überhaupt keine neue Nachricht bekommen oder selbst erzeugt. Dies lässt Raum für Spekulationen. Die Marktkapitalisierung liegt unverändert bei nur gut 400 Millionen Euro. Einen Durchbruch schafft das Unternehmen derzeit ersichtlich nicht. Die Notierungen scheitern seit Wochen daran, die Marke von 0,70 Euro nachhaltig zu überwinden.

All das ist nicht besonders verwunderlich. Es gibt ein Problem.

ITM Power: Es ändert sich nicht!

Das Unternehmen erwirtschaftet einfach kein Geld. im laufenden Jahr soll der Umsatz nach aktuellem Kenntnisstand in etwa gut 22 Millionen Euro erreichen. Die Nettoverluste indes werden sich auf gut 53 Millionen Euro zubewegen. Damit hat der Titel aus der Sicht von Analysten der wirtschaftlichen Fachrichtung wenig Argumente für sich: Unrentabler Umsatz, der um den Faktor 20 niedriger ist als die Marktbewertung. Daher ist es verwunderlich, dass Analysten im Schnitt noch ein Plus von 70 % erwarten!

