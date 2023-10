ITM Power-Aktie: Das wird richtig ernst!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Feiertag in Deutschland noch einmal ernst gemacht. Die Notierungen verloren gleich -1,5 %. Ein bitteres Zwischenergebnis. Denn der Wert wird damit noch einmal schwächer als ohnehin schon. In den vergangenen fünf Handelstagen gab die Aktie gleich fast 5 % nach. Die Abwärtsspirale im Penny-Stock-Bereich kann sich für ITM Power aus der Sicht von Analysten nun noch einmal schneller drehen.

Nun wird es deshalb ernst: