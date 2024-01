ITM Power Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die britische Firma Itm Power schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 4,39 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,39 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Itm Power. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Itm Power. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Itm Power im letzten Jahr eine Rendite von -44,82 Prozent erzielt, was 51,53 Prozent unter dem Durchschnitt (6,71 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 5,03 Prozent, und Itm Power liegt aktuell 49,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Itm Power-Aktie von 51,04 GBP eine Entfernung von -29,57 Prozent vom GD200 (72,47 GBP), was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 55,95 GBP, was ein weiteres "Schlecht"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Itm Power-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.