ITM Power Aktie: Das sollte jeder wissen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Itm Power abgegeben. Es wurden 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 200 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 45,12 GBP einem potenziellen Anstieg um 343,26 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Itm Power-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von Seiten der Analysten.

In Bezug auf die Dividende schüttet Itm Power im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Itm Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 72,1 GBP. Der aktuelle Schlusskurs von 45,12 GBP weicht somit um -37,42 Prozent ab, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs von 45,12 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt (-18,38 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt ebenfalls Hinweise auf die Bewertung der Aktie. Der RSI7 beträgt 78,21, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, während der RSI25 bei 55,48 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre ITM Power-Analyse vom 26.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen ITM Power-Analyse.

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...