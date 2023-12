ITM Power Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse von Itm Power-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 74,41 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 57,34 GBP liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 59,73 GBP, was näher am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Itm Power ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 15,38 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Itm Power ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Itm Power aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,39 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Itm Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 5,13 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -40,63 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale für Itm Power-Aktien, wobei sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.