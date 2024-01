ITM Power-Aktie: Die neue Hoffnung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power vermittelt neue Hoffnung an den Märkten – jedenfalls angeblich. Am Freitag ging es für die Briten im Kampf um die Rückkehr in den Aufwärtstrend noch einmal um 2,4 % aufwärts. Damit hat sich das Wochenergebnis in etwa auf dem Niveau von +/- 0 % stabilisiert. Immerhin, könnte man sagen. Die Notierungen aber sind in einem gewaltigen Abwärtstrend.

Derzeit liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit einem Abschlag von -17 % hinten. Der Titel hat damit seit Jahresbeginn ähnlich wie Konkurrent Nel Asa unterstrichen, wie schwach der Sektor der Wasserstoff-Werte eigentlich ist. Die Notierungen sind in der vergangenen Woche auch durch einen anderen Umstand aufgefallen.

ITM Power: Trotz Plug Power kein Durchbruch

Denn Plug Power, ein Konkurrent aus den USA, hat einen gewaltigen Durchbruch geschafft. Der hätte die Stimmung in der gesamten Branche nach oben schieben können.

Plug Power hat ein Darlehen vom US-Energieministerium über 1,6 Mrd. Dollar erhalten – dieses muss nur noch ausgezahlt werden. Das ist ein Hoffnungsschimmer für die gesamte Branche. Plug Power verknüpft diesen Umstand mit dem Betrieb einer Anlage in Georgia. Diese soll ca. 15 Tonnen Wasserstoff pro Tag produzieren.

Die beiden Nachrichten aus einem Unternehmen hätten auch bei und für ITM Power für Euphorie sorgen können. Die Euphorie beschränkte sich jedoch nur auf einen einzigen Tag, den Mittwoch mit dem Aufschlag von insgesamt gut 8 %.

Die Aktie hat demnach aus Sicht von Investoren und Analysten aktuell eine Chance verpasst. Dennoch:

Analysten sehen mit ihren Durchschnittskurszielen die Aktie weit vorne. Das durchschnittliche Kursziel für und von ITM Power liegt derzeit bei einem Plus von gut 111 %, so die Schätzungen. Dies wären dann Kurse deutlich jenseits der Grenze von 1 Euro. Die Aktie scheint charttechnisch indes noch ein Stückchen davon entfernt zu sein.

