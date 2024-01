ITM Power-Aktie: Die letzte Hoffnung

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Am Freitag hat sich – mal wieder – die Aktie von ITM Power aus Großbritannien erholt. Der Wert legte gleich um 2,6 % zu. Damit haben nicht viele Beobachter gerechnet. Aber erneut hat sich ITM Power damit vor dem Unterkreuzen der Linie von 0,10 Euro erholen können. Dies ist insofern überraschend, als ITM Power an sich gar keine Meldungen mehr am Markt abgibt. Die wirtschaftlichen Aussichten sind und bleiben zudem trübe.