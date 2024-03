ITM Power-Aktie: Das kracht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power aus Großbritannien hat am Freitag massiv verloren. Die Aktie gab um gleich -2,7 % nach. Damit ist der Wert auf nur noch gut 0,655 Euro nach unten durchgereicht worden. Die Notierungen waren zuvor ohnehin schon im Abwärtstrend, am Gesamtbild also ändert sich nichts. Aber: Die Aktie ist wieder zwischen den bedeutenden Punkten von 0,60 bis 0,70 Euro eingesperrt.

ITM Power: Das Interesse lässt nach

Am Freitag allerdings fiel ein besonders bemerkenswerter Umstand an. Das Unternehmen konnte an der Börse kein Interesse mehr auslösen. Bis in den frühen Abend hinein etwa war das Handelsvolumen um den Faktor fünf geringer als am Vortag. Es war sogar um den Faktor 9 geringer als am Mittwoch.

Inklusive der nun fallenden Kurse zeigt sich, dass die Bäume für ITM Power zumindest nicht in den Himmel wachsen und gewachsen sind. Der Abwärtstrend bleibt – auch mangels echter Nachrichten aus dem Unternehmen heraus – erhalten.

Die nächsten neuen Nachrichten dürften zudem auf sich warten lassen. ITM Power gibt in den kommenden Wochen keine neuen Zahlen mehr heraus.

