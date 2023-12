ITM Power Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Elia Group":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Itm Power ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die Itm Power-Aktie mit einem Kurs von 57,36 GBP derzeit -6,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -23,93 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten sehen die Aktie von Itm Power auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel. Von insgesamt 18 Analysten waren 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es wurden keine aktuellen Analystenupdates zu Itm Power veröffentlicht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 230 GBP, was einer Erwartung von 300,98 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Aktie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Itm Power derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,4 liegt. Die Differenz zur Branchendurchschnittsrendite beträgt somit -4,4 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.