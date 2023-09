ITM Power-Aktie: Das kann noch was werden - oder?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power ist eine der Aktien, die in den vergangenen Tagen im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Crash stark gelitten haben. Die Verluste über fünf Tage summieren sich auf -9,4 %. Auf der anderen Seite jedoch konnte ITM Power am Mittwoch mit dem Plus von gut 3 % punkten. Dies eröffnet neue Chancen, so die Hoffnung von Beobachtern. Ein Aufwärtstrend ist noch lange nicht in Sicht. Dennoch: Es kann nun einen deutlichen Korrekturlauf geben.

ITM Power: Die Börsen laufen ins Leere

Der wesentliche Grund für diese Beobachtung ist eine Nicht-Nachricht. ITM Power hat seit einiger Zeit selbst im Unternehmen keine nachhaltigen Nachrichten für den Markt mehr produziert. Das ist ein ernsthaftes Zeichen, denn den Börsen fehlt auf diese Weise sicher der Anhaltspunkt für die Entwicklung der wichtigen wirtschaftlichen Kennzahlen.

Ohne solche...