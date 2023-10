ITM Power-Aktie: Das ist jetzt wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power enttäuschte auch am Mittwoch an den Börsen. Die Briten haben einen Abschlag in Höhe von -1,5 % hinnehmen müssen. Das ist insofern interessant, als es tags zuvor nach oben gegangen war. Die Börsen scheinen sich zumindest bei ITM Power nicht an das halten zu wollen, was sie aktuell immerhin Plug Power und in kleinen Einheiten dann Nel Asa zusprechen wollen – einen stabileren Aufholprozess.