ITM Power-Aktie: Das ist jetzt überraschend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power konnte am Dienstag an den Börsen einen fast schon überraschenden Kursgewinn für sich verbuchen. Die Briten kletterten um mehr als 1,5 % aufwärts. Dies ist ein Signal. Denn die Aktie hat damit abwechselnd an verschiedenen Tagen Auf- und Abschläge produziert. Auf den ersten Blick ist dies gewöhnlich, auf den zweiten Blick ist das eine gute Entwicklung.