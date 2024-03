ITM Power Aktie: Das ist beeindruckend!

Itm Power erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Dabei gab es 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im vergangenen Monat lauteten die Bewertungen 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führte. Die Kursprognose liegt bei 200 GBP, was ein Aufwärtspotential von 261,66 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen empfehlen die Analysten das Wertpapier als "Gut".

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Itm Power bei -37,95 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, welche auf eine mittlere Rendite von -0,86 Prozent kommt, liegt Itm Power mit einer Rendite von 37,09 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Itm Power-Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, welcher bei 68,86 GBP liegt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung. Daher wird Itm Power insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.