ITM Power-Aktie: Das ist die Wahrheit!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power ist in der vergangenen Woche deutlich hin und her gesprungen. Wie teuer darf die Aktie aber sein? Am Freitag ging es um fast -0,7 % abwärts. Der Titel bleibt im Abwärtsmarsch, wie die Analysten der Charttechnik schon einige Male festgestellt haben. Die Notierungen haben auch darunter gelitten, dass es praktisch keine neuen Nachrichten zu und über ITM Power gibt.

Die Stimmung in der Branche ist trotz des Ausbruchs von Plug Power recht schwach. Die Auftragslage passt nicht – und dies mutmaßlich vor allem auch bei ITM Power.

Was sehen die Analysten?

Es gibt indes noch immer genügend Analysten, die dem Wert viel zutrauen. Die Aktie habe demnach ein Potenzial von gut 113 %, ist den Schätzungen – im Konsens – bei Marketscreener zu entnehmen. Damit ist die Aktie aktuell offenbar dennoch überfordert.

