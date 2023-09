ITM Power-Aktie: Die gigantische Schätzung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat jüngst an den Börsen nicht nur überzeugende Ergebnisse geliefert. So ging es am Freitag um -3,4 % nach unten. Insgesamt war die Woche mit dem Minus von über -6,9 % recht schwach. Die Aktie hat weitere Probleme – und einen Hoffnungsschimmer.

ITM Power: Die Analysten sind dennoch zuversichtlich

Auch nach der schwachen Woche zeigen sich die Analysten letztlich zuversichtlich. Der Titel habe ein Kursziel, das über 108 % Potenzial verspreche, lautet die Einschätzung der Konsens-Analysten. Dies jedenfalls sind die Daten von Marketscreener. Damit würde die Aktie aus Sicht von Euro-Investoren auf ca. 1,80 Euro steigen können. Dabei ist der Titel nach Meinung eines Vertreters sogar radikal falsch eingestuft.

Die Aktie hat demnach ein Kurspotenzial in Höhe von über 900 %. Die Marktkapitalisierung könnte dann indes auf...