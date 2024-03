ITM Power Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Das Unternehmen Itm Power erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung. Diese Bewertung ist durchweg positiv, da alle Analysten das Wertpapier als "Gut" beurteilt haben. Auch in aktuellen Reports wird das Rating als "Gut" bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Itm Power-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 67,96 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 52,14 GBP liegt, was einer Abweichung von -23,28 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Bewertung von -5,59 Prozent Abweichung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Itm Power hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was darauf hinweist, dass die Aktie weniger Aufmerksamkeit erhalten hat. Aufgrund dieser Faktoren wird auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.

Der Aktienkurs von Itm Power hat in den letzten zwölf Monaten eine Performance von -37,95 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2,47 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -40,42 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors liegt Itm Power um 42,26 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.