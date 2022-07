ITM Power-Aktie: Wie tief kann es noch gehen?

Die ITM Power-Aktie ist in der laufenden Woche haarscharf an einem veritablen Kurscrash vorbeigeschrammt. Kurzzeitig verschlechterten die Kurse sich am Donnerstag bereits bis auf 1,98 Euro, was sowohl einem neuen 52-Wochen-Tief als auch einer Unterschreitung der 2-Euro-Linie entspricht. Mit etwas Mühe konnten die Bullen den Kurs vor Handelsschluss noch über diese sowohl charttechnisch als auch psychologisch wichtige Marke heben und… Hier weiterlesen