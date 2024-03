ITM Power-Aktie: Der Wert ist knapp!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power musste am Freitag einen herben Rückschlag hinnehmen. Die Briten haben dabei einen Kursverlust von fast -4 % verbuchen müssen. Seltsam, dass dies in den Medien kaum kommuniziert und thematisiert worden ist. Denn damit wird das Alarmzeichen für den Titel nun deutlicher.

ITM Power: Diese 2,5 %!

Neue Nachrichten gibt es derzeit ohnehin nicht für die Aktie. Daher bietet es sich an, an charttechnischen und an technischen Indikatoren zu prüfen, wie stabil der Trend überhaupt noch sein kann.

Die Notierungen sind dabei inzwischen unter die 100-Tage-Linie gerutscht. Die verläuft ca. -2,5 % über dem Aktienkurs. Damit ist ganz formal und ohne neue Informationen jetzt der mittelfristige Abwärtstrend bestätigt. Die Kurse sind den stimmungen am Markt ausgeliefert – denn auch der RSL 130 verläuft mittlerweile bei nur noch 0,9!

