ITM Power-Aktie: Wasserstoff-Aktie zum Spotpreis?

die Aktie von ITM Power gilt einigen Beobachtern und Analysten als mögliche Alternative zu Unternehmen wie Nel Asa. Nel Asa hat zuletzt wie auch ITM Power einen massiven Abwärtstrend eingeläutet und fängt nun an, sich zu erholen. ITM Power aus Großbritannien hat in den vergangenen beiden Tagen allerdings auch wie Nel Asa einen massiven Aufschwung geschafft. Am Freitag ging es um 1,4 % aufwärts, womit die Aktie vermutlich die Chance ergreift, sich wieder näher an eine immens wichtige Hürde heranzuschleichen.

ITM Power: Immerhin – ein Lebenszeichen

Nach zuletzt recht stabilen Nachrichten – u.a. der Bau einer Anlage in Bessemer Park, Sheffield, hat ITM Power in den beiden vergangenen Tagen aber wohl vor allem davon profitiert, dass Nel Asa die Branche aufrüttelt.

Nel Asa hat seine Quartalszahlen...