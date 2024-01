ITM Power Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Aktuell liegt der RSI der Itm Power bei 28,75, was als überverkauft gilt und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch gab es auch vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen Itm Power. Aufgrund davon wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Von insgesamt 18 Analysten wird die Aktie der Itm Power auf langfristiger Basis als "Gut" eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 230 GBP, was einer Erwartung von 287,21 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Itm Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 74,06 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 59,4 GBP liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird, ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Itm Power-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Einschätzung, die sich sowohl auf das Anleger-Sentiment als auch auf die technische Analyse stützt.