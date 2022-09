ITM Power-Aktie: Was nun?!

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Liebe Leser, Anleger von ITM Power sind möglicherweise etwas beunruhigt, da der Aktienpreis im vergangenen Monat um 54 Prozent gefallen ist. Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass die Gewinne in den zurückliegenden drei Jahren sehr hoch waren. In diesem Zeitraum ist der Aktienkurs um 127 Prozent gestiegen: ein ausgezeichnetes Resultat. Der jüngste Kursrückgang wäre für manche nach einer… Hier weiterlesen