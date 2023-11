ITM Power-Aktie: Was für eine Prognose!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Freitag kurz vor dem Wochenende noch ein Minus von mehr als -1,1 % hinnehmen müssen. Das macht auch nichts mehr, so die Auffassung der Analysten der Chartanalyse. Es geht ohnehin massiv bergab. Der erreichte Kurs von 0,64 Euro ist derzeit nicht einmal mehr in der Lage, die Marktkapitalisierung auf mehr als auch nur 400 Millionen Euro nach oben zu schieben. Das wiederum bedeutet, der Kurs der Aktie ist derzeit im Penny Stock-Bereich. Es gibt kaum eine Möglichkeit, darüber hinwegzusehen, dass ITM Power ein Spielball der Verhältnisse am Markt geworden ist.

ITM Power: Das ist nur noch Zockerei

Etwas derber formuliert: Es geht nur noch um Zockerei. Der Titel ist ein Spielball der Investoren, die auf kurzfristige Gewinne oder Verluste setzen. Die Aktie lässt sich mit geringem Hebel bewegen, was wiederum diejenigen...