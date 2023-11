ITM Power-Aktie: Was für eine Enttäuschung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power kommt nicht so sehr in Schwung, wie Investoren sich das dieser Tage wohl wünschen würden. Am Dienstag ging es für die Briten an den Börsen minimalst nach unten. Über fünf Tage gab der Titel immerhin -1,5 % nach. Die Notierungen sind und bleiben klar im Abwärtstrend. Der Wasserstoff-Bereich insgesamt stellt sich dieser Tage und auch seit Wochen sehr schwach dar.

ITM Power: Die nächsten Zahlen…

Zudem bringt das Unternehmen ohnehin keine neuen Nachrichten. Die Stimmungslage also ist an sich bereits schwach. Der Titel könnte dann mehr schaffen, wenn es neue Projekte oder Kooperationen geben würde. Nichts davon ist derzeit zu sehen. So bleibt es dabei: Erst im Januar kommen die nächsten Zahlen.

Bis dahin bleibt die Aktie nach Lage der charttechnischen und auch der wirtschaftlichen Dinge im Baisse-Modus.

Einzig die...