ITM Power-Aktie: Was für ein Kursziel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat auch am Freitag einen kleinen Verlust an den Aktienmärkten hinnehmen müssen. Über einen Verlust von etwa -0,6 % wird jedoch kaum ein Investor klagen. Denn die Kurse halten sich sogar auf Wochenbasis mit dem Abschlag von -3 % noch fast ordentlich. Das große gesamte Bild jedoch ist anders gelagert. Jetzt wird die Frage entstehen, ob die Analysten mit fast schon waghalsig anmutenden Kurszielen die bisherige Kursentwicklung an den Börsen ad absurdum führen kann.

ITM Power: Die Kursziele sind imposant

Es treffen nun vor dem letzten Quartal 2023 die beiden denkbar größten Extreme aufeinander.