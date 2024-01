ITM Power-Aktie: Was für ein Ausflug!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Mittwoch einen kleinen Durchbruch geschafft. Chapeau: Es ging um über 8 % aufwärts. Die Notierungen der Briten sind damit noch nicht im grünen Bereich, sie sind allerdings deutlich stärker als zuletzt. Immerhin war es auch am Dienstag schon um über 4 % nach oben gegangen. Das sind die vermeintlich guten Nachrichten. Schlecht ist indes, dass der Wert aktuell keine Chance zu haben scheint, sich nachhaltig zu berappeln. Denn ITM Power ist ein klarer Penny Stock. Der gängigen Definition nach ist die Aktie deshalb ein Spekulationspapier: Der Kurs ist unterhalb von 1 Euro angesiedelt – und die Marktkapitalisierung beträgt weniger als 1 Mrd. Euro. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung sogar bei weniger als 350 Millionen Euro.

Die niedrigen Kurse und Bewertungen sind für Investoren, die nur spekulieren wollen und mit wenigen Handgriffen einen Kurs bewegen möchten, ein gefundenes Fressen. Die Notierungen haben dabei aktuell kaum eine Chance, aus wirtschaftlicher Kraft zu schöpfen.

ITM Power: Die wahre Bewertung

Der Kern der Bewertung ist rot. Die Aktie weist über den Konzern im laufenden Jahr den Schätzungen nach einen Nettoverlust in Höhe von mehr als -61 Mrd. Euro aus. Die Notierungen haben dies schon im vergangenen Jahr mit enormen Verlusten quittiert. Der Titel hat zudem im laufenden Jahr einen Umsatz von in etwa 22 Millionen Euro. Das ist zu wenig, um eine große Hoffnung auf einen Gewinn zu verbreiten, der sich überraschend einstellen könnte.

Dementsprechend gilt mutmaßlich: Die Gewinne am Mittwoch – und auch am Dienstag – sind kurzfristig erfreulich für Investoren. Sie sind derzeit kein Maßstab und keine Indikation dafür, dass der Titel sehr schnell nach oben ausbrechen kann. Die Kurse sind aus dieser Sicht in etwa noch mindestens 40 Cent von einem echten charttechnischen Durchbruch nach oben entfernt.

