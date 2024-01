ITM Power Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Itm Power als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Itm Power-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 94,01, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 61,52, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt die Itm Power-Aktie eine Rendite von -44,82 Prozent, was mehr als 53 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,91 Prozent, wobei die Itm Power-Aktie mit 51,73 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Itm Power-Aktie die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen sind 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Itm Power vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 230 GBP angesiedelt, was eine erwartete Performance von 348,52 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Itm Power beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Itm Power eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.