ITM Power-Aktie: Wahnsinn!

ITM Power hat in der abgelaufenen Woche gute Zahlen abgeliefert. Bei den Gewinnen, die an der Börse derzeit sichtbar werden, sind jedoch auch Beobachter erstaunt. Über 30 % waren es in der vergangenen Woche. Am Ende der Woche ging es noch einmal um 8 % aufwärts. Die Aktie ist in erstklassiger Verfassung, so der Eindruck. Der Titel hat nun die Marke von 0,70 Euro deutlich überwunden und 0,72 Euro erreicht. Die Notierungen sind in bester Verfassung – kurzfristig.

Die Erwartungen sind erfüllt

Grund für die kleine Euphorie ist wohl der Umstand, dass ITM Power mit den Halbjahreszahlen die Erwartungen erfüllen konnte. Das passiert nicht zu oft im Wasserstoff-Bereich. Umsatz und Höhe des Verlustes stimmen derzeit. Da auch die Branchen-Stimmung gestiegen ist, sind die Vorzeichen nun recht gut – und dennoch bleibt ITM Power im Abwärtstrend!

