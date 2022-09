ITM Power-Aktie: Völlig kopflos?

Weitere Suchergebnisse zu "ITM Power":

Bei ITM Power scheint derzeit so überhaupt nichts rund zu laufen. Vor etwa zwei Wochen sorgte der Konzern nicht nur bei sich selbst für eine Talfahrt an der Börse. Im Schlepptau wurde so ziemlich der gesamte Wasserstoffsektor in die Tiefe gezogen. Diese Entwicklung verschärfte sich, nachdem zuletzt weitere enttäuschende Zahlen aus dem Sektor auftraten. Wenig Neues gibt es derweil um… Hier weiterlesen