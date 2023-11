ITM Power Aktie: Viel Lärm um nichts!

Analystenbewertung: Analysten stuften die Aktie von Itm Power auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Itm Power. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 230 GBP, was einem Anstieg um 338,1 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 52,5 GBP liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für die letzten 7 Tage, der derzeit bei 89,2 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Itm Power-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Somit erhält Itm Power für diesen Punkt unserer Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Dividende: Die Dividendenrendite von Itm Power beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 4,41 %. Aufgrund dieser Differenz von 4,41 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts kann genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Itm Power-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 78,08 GBP, was einem Unterschied von -32,76 Prozent zum aktuellen Schlusskurs (52,5 GBP) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (66,16 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-20,65 Prozent), was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Itm Power-Aktie somit in der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.