ITM Power-Aktie: Über 80 % Wachstum!

Die ITM Power-Aktie zeichnete am Dienstag in den frühen Handelsstunden einen Zuwachs von nahezu 1 % aus, eine bemerkenswerte Leistung im Vergleich zu anderen Aktien. Das auf Wasserstofftechnologie spezialisierte Unternehmen befindet sich gegenwärtig in einem zähen Ringen um einen neuen Aufschwung. Dennoch sind Analysten optimistisch und prognostizieren einen möglichen erheblichen Kursanstieg.

Nach aktuellen Schätzungen der Analysten, die von Marketscreener angeführt werden, könnte der Preis ein deutliches Plus verzeichnen – nach durchschnittlichen Angaben könnte dieser fast 85 % steigen. Basierend auf dem Ausgangswert eines knappen Euros würde dies ein Kursniveau von fast 1,50 Euro bedeuten.

Laut den optimistischsten Prognosen hat ITM Power noch viel Spielraum für Wachstum: das Kursziel liegt bei beachtlichen 615 % über den...