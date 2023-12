ITM Power Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Prysmian":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Itm Power-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 50,21, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Itm Power.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Itm Power als "Gut". Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, werden 2 als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 230 GBP angegeben, was einer Erwartung von 300,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Itm Power haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird anhand sozialer Medien festgestellt, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Itm Power in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 57,36 GBP der Itm Power-Aktie derzeit -6,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -23,93 Prozent, was auch hier zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.