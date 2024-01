ITM Power-Aktie: Totale Verwirrung

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power schafft derzeit totale Verwirrung am Markt. Der Titel liefert keine Nachrichten – aber die Aktie kann am Donnerstag zum Ende des Tages vermutlich einen höheren Schwankungsgrad als Nel Asa oder Plug Power für sich in Anspruch nehmen. Der Titel lag zunächst deutlich in Front – um ca. 5 %. Dann allerdings sind die Kurse zusammengebrochen. Nur noch -6,5 % stehen am Beginn des frühen mittags zu Buche. Mit anderen Worten: Die Börse weiß nicht, was sie tut. Die Börse weiß auch nicht, wie der Titel einzuordnen ist.

Es geht nur noch hin und her – das sind die Zeichen

Für das Unternehmen geht es nur noch hin und her. Die Zeichen sind und bleiben aktuell schwach. Die Notierungen leiden vor allem darunter, dass es keine Signale mehr gibt, ob das Geschäft wie beim Konkurrenten Plug Power zuletzt einen massiven Aufwärtsschwung erhalten kann. Dies wird nicht der Fall sein, ITM Power hat seit Monaten keine neuen entscheidenden Nachrichten mehr am Markt platzieren können. Dennoch: Die Analysten sind offenbar zuversichtlich. Die sehen bei den Briten immer noch die Chance darauf, dass der Kurs um mehr als 104 % steigen kann.

Das wären Gewinne auf Kurse von mehr als 1 Euro. Damit wäre die Aktie so gut aufgestellt wie seit langem nicht mehr. Es ist kaum vorstellbar, dass ITM Power sich hier noch einmal ohne wirtschaftlich neue Impulse in die neue Aufwärtssituation bringen könnte. Analysten bringen auch noch immer keinen massiven Grund dafür hervor, dass der Wert wertvoller werden könnte.

Deshalb ist vor allem die Charttechnik hier maßgeblich. Der Wert hat keine nennenswerten Unterstützungen, die helfen könnten. Daran ändert sich derzeit nichts – die Kurse müssten für stabilere Verhältnisse die Marke von 1 Euro überwinden.

