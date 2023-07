ITM Power-Aktie: Spannende Entwicklungen bei ITM Power!

Personelle Herausforderungen und ungewisse Zukunftsperspektiven – das ist der aktuelle Zustand des britischen Wasserstoffexperten ITM-Power. Die letzte Zeit war gekennzeichnet durch einen Abwärtstrend, aber seit etwa zwei Wochen zeigt sich eine deutliche Erholung. Großkonzerne wie Linde und RWE zeigen weiterhin ihr Vertrauen in ITM-Power. Ein ermutigender Schritt vorwärts wurde auch mit der Gründung einer neuen Tochtergesellschaft getan: die ITM Power Germany GmbH, deren Betriebsbeginn für Oktober 2023 in Linden geplant ist, nördlich von Frankfurt am Main. Diese positiven Entwicklungen werden von Investoren honoriert und lassen sie optimistischer in die Zukunft blicken.

Signifikante weiße Wochenkerze bei der ITM-Power-Aktie

Charttechnisch lässt die markante Aufwärtsbewegung, eingeleitet mit einer langen weißen Wochenkerze...