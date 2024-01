ITM Power Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Analysteneinschätzung für Itm Power zeigt, dass insgesamt eine positive Bewertung vorliegt. Von den Analysten gab es 1 Kaufempfehlung, keine Neutralbewertungen und keine negativen Bewertungen in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 200 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 291,85 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Kurs von 51,04 GBP. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Itm Power-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu war die Aktie in den letzten 25 Tagen weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Itm Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Differenz beträgt 4,39 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,39 %).

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der verschiedenen Aspekte des Unternehmens Itm Power, basierend auf den Analysen, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der Dividendenpolitik.