ITM Power-Aktie: So nicht mehr!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Donnerstag einen weiteren Schritt in Richtung eines neuen Abwärtsmarsches getan. Die Notierungen verloren zwar lediglich etwa -1,7 %. Allerdings ist die Ausgangslage nicht besser geworden, als sie in den schlimmeren Tagen der vergangenen Wochen waren. Zur Erinnerung: ITM Power hat vor einigen Tagen gemeldet, das Unternehmen würde die Jahresprognosen einhalten. Das nützt indes nichts. Die Notierungen sind jetzt schon wieder so aufgestellt, als würde [...] Hier weiterlesen