ITM Power Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Für Itm Power liegt der RSI bei 45,03, was auf eine „Neutral“-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 42,45 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,38 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Itm Power damit 48,72 Prozent unter dem Durchschnitt (2,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,57 Prozent. Itm Power liegt aktuell 47,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Itm Power eingestellt waren. Es gab sechs positive und vier negative Tage, sowie vier Tage ohne eindeutige Richtung. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Itm Power daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Itm Power derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 4,23 %. Mit einer Differenz von lediglich 4,23 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.