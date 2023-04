ITM Power-Aktie: Schwache Kursentwicklung bestätigt BlackRocks Prognose

Die ITM Power-Aktie verlor am Mittwoch weitere 2,5%, was ein schwaches Signal aus der Wasserstoff-Branche ist. Nel ASA’s gute Quartalszahlen am Donnerstag brachten jedoch eine kleine Erleichterung und hob auch die ITM Power-Aktie etwas an. Die Marktkapitalisierung von ITM Power sank auf nur noch 580 Millionen Dollar und die Umsätze sind im Vergleich dazu gering. Die Aktie würde ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 100 aufweisen. BlackRock hatte schon im Sommer 2022 auf fallende Kurse gesetzt und das Unternehmen hat wohl Recht behalten. Die Aktie hat insgesamt mehr als 75% in einem Jahr verloren und hat einen Rückstand von über 24% auf den GD100.

Das Chartbild und die statistische Kursentwicklung verdeutlichen, wie schwach die Aktie noch immer ist und dass der Glaube an eine Kurssteigerung fehlt. Anleger sollten weiterhin...