ITM Power-Aktie: Schreck lass nach!

ITM Power hat auch am Montag zum Auftakt der Woche erneut verloren. Die Briten gaben um -3,5 % nach. Das bringt den Kurs der Aktie im Abwärtstrend erneut weiter abwärts. Die Notierungen sind direkt auf dem Weg dazu, die Untergrenze bei 0,50 Euro zu avisieren. Das Zeichen könnte kaum schwächer sein.

Neue Nachrichten aus dem Unternehmen selbst gibt es nicht. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens sind und bleiben derzeit im grauen Bereich. Dennoch gibt es Schätzungen, die interessant sind und helfen, den Wert der Aktie einzuordnen.

ITM Power: Das sind die Werte

Neue Zahlen zum Unternehmen wird es nun in zwei Tagen geben. Am 31. Januar wird das Unternehmen seine Werte zum 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres vortragen. Die werden wohl wenig spektakulär werden.

Die Schätzungen sehen vor, dass ITM im gesamten Jahr einen Umsatz von ca. 22 Millionen Euro einfahren wird. Das bedeutet, der Konzern wird wahrscheinlich operativ auch ein Minus von -62Millionen Euro erwirtschaften, so die gegenwärtigen Erwartungen. Die Aktie wird darunter leiden, denn die Marktkapitalisierung wird noch immer mit gut 340 Millionen Euro angegeben. Das bedeutet auch, dass ITM Power wahrscheinlich wirtschaftlich überbewertet zu sein scheint.

Der Verlust von 62 Millionen Euro wäre fast drei Mal so hoch wie der Umsatz. Auch für das kommende Jahr sehen die Zahlen kaum Besserung vor. Dabei soll der Konzern einen Umsatz erwirtschaften, der bei gut 65 Millionen Euro liegt. Dies wäre mit einem Verlust von -49 Millionen Euro verbunden, was auch in einem Jahr noch keine wesentliche Verbesserung der Ergebnisse darstellen wird.

Die Börsen sind daher skeptisch. So kam der Trend zustande, der aktuell noch einen solchen Abschlag wie von -17 % im laufenden Jahr möglich macht. Die Analysten, die Kursschätzungen betreiben, sind lt. Marketscreener indes im Konsens noch immer der Meinung, es gehe um 111 % nach oben. Gründe gibt es nicht viele.

