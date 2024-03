ITM Power-Aktie: Schon drei Mal!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power ist jetzt zum dritten Mal hintereinander an den Börsen in den roten Bereich geraten. Sprich: Der Titel hat verloren. Die Notierungen haben am Ende -1 % verloren. Damit ist die Aktie über fünf Tage mit dem Aufschlag von nur noch weniger als 2 % endgültig nicht mehr im positiven Aufwärtsmodus ist. Die gute Phase nach den Halbjahreszahlen ist vollständig einkassiert. Die Kurse könnten nach Meinung von Analysten einen Aufschlag von über 75 % schaffen.

ITM Power: Das wären dann mehr als 1 Euro!

ITM Power wird dann nach dieser Schätzung auf einen Kurs von über 1 Euro steigen können. Es gibt indes keine neuen Informationen über die Entwicklung des Unternehmens. Der Umsatz soll im laufenden Jahr von geschätzten gut 22 Millionen Euro auf einen Betrag von mehr als 61 Millionen Euro steigen. Das ist jedenfalls ohne Nachrichten eine schwer vorstellbare Entwicklung.

