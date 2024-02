ITM Power-Aktie: Schlechte oder gute Nachricht?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Freitag an den Börsen mit einem klaren Verlust von -3,8 % keine besonders guten Verhältnisse vor dem Ende der Woche geschaffen. Schade, werden Investoren denken, denn zuvor waren gut 5,4 % verbucht worden. Die Aktie notiert indes noch immer über 0,72 Euro – und damit im laufenden Abwärtstrend immerhin wie schon in den vergangenen Tagen kurzfristig noch relativ erholt.

ITM Power hat aus Sicht der Analysten und Investoren zuletzt recht gute Halbjahreszahlen gebracht. Die hatten für den Ausbruch gesorgt – denn ITM Power ist dafür belohnt worden, die Börsen zumindest nicht enttäuscht zu haben Das ist in dieser Branche nicht immer gewöhnlich.

Viel Zeit für ITM Power

Aktuell aber gibt es aus Großbritannien keine neuen Nachrichten mehr. Das bedeutet, der Konzern bleibt nach den Halbjahreszahlen offenbar auf dem Stand der Dinge stehen. Der lautet: Der Umsatz 2024 wird wie berichtet bei ca. 22 Millionen Euro liegen. Die Verluste summieren sich auf 53 Millionen Euro.

Dabei waren zuletzt für das Jahr Verluste von gut 60 Millionen Euro geschätzt worden. Es sieht also etwas besser, aber nicht gut aus. Analysten sehen dennoch aktuell eine Chance auf Gewinne von gut 59 %! Das ist die mittlere Kursschätzung, wie sie derzeit bei Marketscreener publiziert wird.

