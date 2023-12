ITM Power Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Stimmungs- und Buzz-Rating gibt Aufschluss über die allgemeine Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Itm Power zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein insgesamt positives langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Itm Power weist laut Messung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Itm Power bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance. Itm Power hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -43,55 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 4,65 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -48,21 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 5,33 Prozent höher als bei Itm Power, was zu einer Unterperformance von 48,89 Prozent führt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Itm Power zeigt eine neutrale Bewertung. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine neutrale Einschätzung hin. Dies führt insgesamt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Die 200-Tage-Linie der Itm Power verläuft bei 74,95 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 57,38 GBP liegt, was einen Abstand von -23,44 Prozent aufzeigt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -5,14 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".