ITM Power-Aktie: Nichts von Nel Asa

Nel Asa hat am Mittwochvormittag gute Zahlen vorgestellt. Die Chancen auf einen Durchbruch in der Branche schienen gut. Die Norweger selbst haben vorbörslich einen Aufschlag von mehr als 10 % geschafft. ITM Power profitierte davon indes nicht. Die Briten mussten am Mittwoch bis in die Mittagsstunden hinein einen Abschlag in Höhe von über -2,6 % hinnehmen. Damit ist die Aktie wieder dort, wo sie eigentlich nicht sein sollte – im Abwärtstrend und dies auch noch in einer gefährlichen Zone. Nur Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst werden, sind für diese Aktie ganz offensichtlich zufriedener und zuversichtlicher.

ITM Power: Was könnte helfen?

Diese Analysten gehen davon aus, der Wert könnte um derzeit ca. 74 % klettern. Die Notierungen wären damit in der Lage, einen Kurs in Höhe von mehr als 1,15 Euro zu avisieren. Wie groß ist die Chance tatsächlich? Die Trend-Analysten sehen derzeit keine nennenswerten Hinweise.

Denn: ITM Power hat durch die jüngsten Rücksetzer wieder die Grenze von 0,60 Euro im Visier. Der Titel kann danach auch statistisch nicht überzeugen. Allein im Februar ging es um gut -6 % zurück. Neue Nachrichten sind nicht in Sicht.

Das bedeutet aktuell: Analysten scheinen mehr zu wissen als der Markt.

